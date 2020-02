Europa League, Rangers primo club agli ottavi. Domani Inter-Ludogorets

Condividi questo articolo

L’Europa League oggi ha avuto un anticipo, in attesa delle altre partite di domani (fra cui Inter-Ludogorets). I Rangers di Glasgow, già vittoriosi 3-2 all’andata, si sono appena imposti per 0-1 in casa del Braga, con un gol di Kent al 61′ dopo che nel recupero del primo tempo Hagi si era fatto parare un rigore da Matheus.

EUROPA LEAGUE – RITORNO SEDICESIMI

Braga-Rangers 0-1 (andata 2-3)

Basilea-APOEL (andata 3-0) giovedì 27 febbraio ore 18.55

Espanyol-Wolverhampton (andata 0-4) giovedì 27 febbraio ore 18.55 – diretta TV Sky Sport 254

Gent-Roma (andata 0-1) giovedì 27 febbraio ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Istanbul Basaksehir-Sporting CP (andata 1-3) giovedì 27 febbraio ore 18.55

LASK-AZ Alkmaar (andata 1-1) giovedì 27 febbraio ore 18.55

Malmo-Wolfsburg (andata 1-2) giovedì 27 febbraio ore 18.55

Porto-Bayer Leverkusen (andata 1-2) giovedì 27 febbraio ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 255

Ajax-Getafe (andata 0-2) giovedì 27 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport 256

Arsenal-Olympiakos (andata 1-0) giovedì 27 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

Benfica-Shakhtar Donetsk (andata 1-2) giovedì 27 febbraio ore 21

Celtic-Copenaghen (andata 1-1) giovedì 27 febbraio ore 21

Inter-Ludogorets (andata 2-0) giovedì 27 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e TV8

Manchester United-Club Brugge (1-1) giovedì 27 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte (andata 1-4) giovedì 27 febbraio ore 21

Siviglia-CFR Cluj (andata 1-1) giovedì 27 febbraio ore 21

In grassetto le squadre qualificate. Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League è in programma venerdì alle ore 13 a Nyon.