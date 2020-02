Europa League, problemi non solo da Inter-Ludogorets: una partita rinviata

Condividi questo articolo

L’Europa League non concluderà oggi i sedicesimi di finale, nonostante il sorteggio degli ottavi sia domani alle ore 13. Oltre a Inter-Ludogorets, che si giocherà a porte chiuse, c’è un’altra partita che ha avuto problemi, anche se non per il Coronavirus. Ecco i dettagli, qui il programma aggiornato.



RINVIATA – Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte, ritorno dei sedicesimi di Europa League, è rinviata alle ore 18 di domani. La motivazione è un allarme dovuto alle forti raffiche di vento, fino a 120 chilometri orari, che interessano la città austriaca quest’oggi. Le autorità di sicurezza locale hanno preso questa decisione, tutt’altro che usuale, in una riunione d’emergenza che ha coinvolto anche i rappresentanti dei due club, l’UEFA e la Polizia di Salisburgo. Si è deciso che, non essendo garantita la sicurezza allo stadio né per gli spettatori (previsto il tutto esaurito alla Red Bull Arena, dove gli austriaci devono provare a rimontare la sconfitta per 4-1 dell’andata) né per gli addetti ai lavori un rinvio era obbligatorio. La decisione è arrivata poco fa, dopo che ieri l’UEFA aveva definito solo Inter-Ludogorets come partita problematica (vedi articolo). Nel sorteggio degli ottavi di Europa League, in programma domani alle ore 13 a Nyon, sarà quindi estratta “la vincente di Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte”.