Europa League, oggi e domani ottavi con Inter-Getafe. Partite e diretta TV

L’Europa League riprende dopo cinque mesi di stop, come primo torneo UEFA a riiniziare dopo l’emergenza Coronavirus. Oggi e domani si concludono gli ottavi di finale, con le italiane in gara secca: Inter-Getafe e Siviglia-Roma erano state rinviate a marzo per l’andata, quindi subito sfida unica in Germania. Ecco il programma e i canali Sky della diretta TV, qui il tabellone.

EUROPA LEAGUE – OTTAVI DI FINALE

Copenaghen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1) – mercoledì 5 agosto ore 18.55 – diretta TV Sky Sport 254

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1) – mercoledì 5 agosto ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Inter-Getafe – mercoledì 5 agosto ore 21, gara secca Gelsenkirchen – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Manchester United-LASK (andata 5-0) – mercoledì 5 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1) – giovedì 6 agosto ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Siviglia-Roma – giovedì 6 agosto ore 18.55, gara secca Duisburg – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0) – giovedì 6 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

Wolverhampton-Olympiakos (andata 1-1) – giovedì 6 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Diretta Gol Europa League sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251. Anche su TV8 nel blocco di oggi alle ore 21.