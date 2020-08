Europa League, oggi gli altri quarti e la rivale dellâ€™Inter: partite e diretta TV

Europa League, oggi gli altri quarti e la rivale dell’Inter: partite e diretta TV

L’Europa League sta per definire le semifinali. Stasera si giocano gli altri due quarti di finale, con l’Inter che attende la rivale di lunedì dalla vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea. Da ieri in poi in campo sempre alle ore 21, sino alla finalissima di venerdì 21 a Colonia (qui il tabellone).

EUROPA LEAGUE – QUARTI DI FINALE

Wolverhampton-Siviglia – martedì 11 agosto ore 21, Duisburg – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Shakhtar Donetsk-Basilea – martedì 11 agosto ore 21, Gelsenkirchen – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Diretta Gol sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251.

QUARTI DI FINALE – LE PARTITE GIOCATE IERI

Inter-Bayer Leverkusen 2-1 15′ Barella, 21′ Lukaku, 24′ Havertz (B)

Manchester United-Copenaghen 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 95′ rig. Bruno Fernandes

In grassetto le squadre che hanno già ottenuto la qualificazione alle semifinali di Europa League.