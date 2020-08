Europa League, oggi gli altri ottavi e la rivale dell’Inter: partite e diretta TV

L’Europa League è ripresa ieri e ha visto l’Inter battere 2-0 il Getafe e approdare ai quarti di finale. Oggi si giocano i restanti quattro ottavi di finale, tre di ritorno e Siviglia-Roma in gara secca, ovviamente tutte in diretta TV sui canali Sky Sport. Per i nerazzurri l’attenzione principale è alle ore 18.55 su Bayer Leverkusen-Rangers: da qui uscirà l’avversario di lunedì sera a Dusseldorf (qui il tabellone).

EUROPA LEAGUE – OTTAVI DI FINALE

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1) – giovedì 6 agosto ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Siviglia-Roma – giovedì 6 agosto ore 18.55, gara secca Duisburg – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0) – giovedì 6 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

Wolverhampton-Olympiakos (andata 1-1) – giovedì 6 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Diretta Gol Europa League sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251.

OTTAVI DI FINALE – LE PARTITE GIOCATE IERI

Copenaghen-Istanbul Basaksehir 3-0 (andata 0-1) 4′, 53′ rig. Wind, 62′ Falk

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0 (andata 2-1) 89′, 93′ Junior Moraes, 91′ Solomon

Inter-Getafe 2-0 33′ R. Lukaku, 83′ Eriksen

Manchester United-LASK 2-1 (andata 5-0) 55′ Wiesinger (L), 57′ Lingard, 88′ Martial

In grassetto le squadre che hanno già ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.