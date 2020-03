Europa League, Inter-Getafe: spagnoli spaventati e chiedono garanzie – AS

Inter-Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League, è in attesa di disposizioni ufficiali da parte della Uefa. Nel frattempo, secondo il quotidiano iberico AS, gli spagnoli chiedono le dovute garanzie sanitarie per la trasferta. I calciatori di Bordalás sono molto preoccupati

EMERGENZA – Una sfida storica si sta trasformando in un incubo. Adesso anche su Inter-Getafe aleggiano le nubi del Covid-19. I due club attendono nelle prossime ore la decisione della Uefa (QUI le ultime). Si valuta l’ipotesi di giocare il match, valido per gli ottavi di finale di Europa League, fuori dalla Lombardia, ma la sfida potrebbe anche saltare vista l’emergenza. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, il livello d’allerta sarebbe salito nelle ultime ore anche in Spanga.

PREOCCUPAZIONE – Il Getafe attende lumi dalla Uefa, soprattutto per poter organizzare, al meglio e in sicurezza, l’eventuale trasferta in Italia. La squadra di José Bordalás aveva già in programma lo svolgimento della rifinitura e della conferenza stampa in patria. Gli iberici viaggeranno il giorno stesso della partita con un volo charter che dovrebbe accogliere i 18 convocati, lo staff tecnico e un piccolo entourage ufficiale. Rientro immediato a Madrid non appena il match sarà finito.

GARANZIE – Ma nelle ultime ore la preoccupazione sarebbe cresciuta, e di parecchio, nei gangli del club spagnolo. Senza le dovute garanzie, secondo AS, il Getafe non partirà alla volta dell’Italia: “Per nulla al mondo vogliono essere intrappolati a Milano sapendo che ogni giorno le misure in Italia sono più severe. Presumono che ci siano garanzie sanitarie minime, ma vogliono anche garanzie che il volo di ritorno proceda senza intoppi“. Il quotidiano spagnolo dà per svanita la possibilità di giocare in un altro stadio, ma nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dalla Uefa. La decisione è molto delicata, la posta in palio ancora di più. I calciatori spagnoli non vorrebbero prendersi rischi inutili. La sfida alla Scala del calcio, contro uno dei club più grandi d’Europa, rischia di trasformarsi in un incubo.

