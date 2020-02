Europa League, Eintracht ultima qualificata: calendario aggiornato ottavi

In Europa League c’era ancora una partita da giocare, con Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte rinviata ieri. L’ultima sfida dei sedicesimi si è chiusa pochi minuti fa, con i tedeschi a passare il turno. Questo il calendario aggiornato degli ottavi di finale, con Inter-Getafe.

TUTTO COMPLETO – L’ Eintracht Francoforte è l’ultima qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League. Dopo che ieri non si era potuto giocare per il forte vento il Red Bull Salisburgo non riesce a rimontare il 4-1 dell’andata, portandosi due volte in vantaggio ma subendo sempre il pareggio. In Austria finisce 2-2, agli ottavi i tedeschi affronteranno il Basilea come da sorteggio di stamattina. Di seguito il calendario completo degli ottavi di finale.

EUROPA LEAGUE – CALENDARIO OTTAVI

Eintracht Francoforte-Basilea andata giovedì 12 marzo ore 18.55, ritorno giovedì 19 marzo ore 21

Istanbul Basaksehir-Copenaghen andata giovedì 12 marzo ore 18.55, ritorno giovedì 19 marzo ore 21

LASK-Manchester United andata giovedì 12 marzo ore 18.55, ritorno giovedì 19 marzo ore 21

Siviglia-Roma andata giovedì 12 marzo ore 18.55, ritorno giovedì 19 marzo ore 21

Inter-Getafe andata giovedì 12 marzo ore 21, ritorno giovedì 19 marzo ore 18.55

Olympiakos-Wolverhampton andata giovedì 12 marzo ore 21, ritorno giovedì 19 marzo ore 18.55

Rangers-Bayer Leverkusen andata giovedì 12 marzo ore 21, ritorno giovedì 19 marzo ore 18.55

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk andata giovedì 12 marzo ore 21, ritorno giovedì 19 marzo ore 18.55

Il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Europa League si svolgerà venerdì 20 marzo alle ore 13 a Nyon.