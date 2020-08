Europa League: Basilea e Wolverhampton avanti, il calendario dei quarti

In Europa League sono Basilea e Wolverhampton le ultime due squadre qualificate ai quarti di finale, dopo che nel tardo pomeriggio il Bayer Leverkusen era diventato l’avversario dell’Inter (vedi articolo). Si torna in campo lunedì e martedì: ecco i risultati e il calendario.

EUROPA LEAGUE – OTTAVI DI FINALE

Bayer Leverkusen-Rangers 1-0 (andata 3-1) 51′ Diaby

Siviglia-Roma 2-0 22′ Reguilón, 44′ En-Nesyri

Basilea-Eintracht Francoforte 1-0 (andata 3-0) 88′ F. Frei

Wolverhampton-Olympiakos 1-0 (andata 1-1) 9′ rig. Raul Jiménez

Copenaghen-Istanbul Başakşehir 3-0 (andata 0-1) 4′, 53′ rig. Wind, 62′ Falk

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0 (andata 2-1) 89′, 93′ Junior Moraes, 91′ Solomon

Inter-Getafe 2-0 33′ R. Lukaku, 83′ Eriksen

Manchester United-LASK 2-1 (andata 5-0) 55′ Wiesinger (L), 57′ Lingard, 88′ Martial

In grassetto le squadre qualificate.

QUARTI DI FINALE

Inter-Bayer Leverkusen lunedì 10 agosto ore 21 (Dusseldorf)

Manchester United-Copenaghen lunedì 10 agosto ore 21 (Colonia)

Wolverhampton-Siviglia martedì 11 agosto ore 21 (Duisburg)

Shakhtar Donetsk-Basilea martedì 11 agosto ore 21 (Gelsenkirchen)

Da ora in poi tutte le partite sono in gara secca e in campo neutro, in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori. Qui il tabellone della fase finale di Europa League.