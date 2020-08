Europa League 2019-2020, ottavi di finale: i calciatori diffidati e squalificati

L’Europa League riprende stasera e ieri l’UEFA ha annunciato una novità a livello disciplinare. Tutti i cartellini saranno azzerati dopo gli ottavi di finale di oggi e domani, quindi i diffidati restano in vigore per queste partite ma saranno cancellati per chi passa il turno (vedi articolo). Ecco la situazione disciplinare, anche con gli squalificati.

EUROPA LEAGUE – DIFFIDATI E SQUALIFICATI OTTAVI

COPENAGHEN-ISTANBUL BASAKSEHIR mercoledì 5 agosto ore 18.55 (andata 0-1)

Diffidati Copenaghen: Jens Stage

Squalificati Copenaghen: Michael Santos (una giornata)

Diffidati Istanbul Basaksehir: Gael Clichy, Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Irfan Can Kahveci, Okan Buruk (allenatore), Martin Skrtel

Squalificati Istanbul Basaksehir: nessuno

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG mercoledì 5 agosto ore 18.55 (andata 2-1)

Diffidati Shakhtar Donetsk: Serhiy Bolbat, Alan Patrick

Squalificati Shakhtar Donetsk: nessuno

Diffidati Wolfsburg: Maximilian Arnold, John Anthony Brooks, William, Wout Weghorst

Squalificati Wolfsburg: Renato Steffen (una giornata)

INTER-GETAFE mercoledì 5 agosto ore 21 (gara secca Gelsenkirchen)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Antonio Candreva, Antonio Conte (allenatore), Diego Godin

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Getafe: Fayçal Fajr, Jaime Mata, Allan Nyom, Angel Rodriguez

Squalificati Getafe: nessuno

MANCHESTER UNITED-LASK mercoledì 5 agosto ore 21 (andata 5-0)

Diffidati Manchester United: nessuno

Squalificati Manchester United: nessuno

Diffidati LASK: Reinhold Ranftl, René Renner, Gernot Trauner, Philipp Wiesinger

Squalificati LASK: nessuno

BAYER LEVERKUSEN-RANGERS giovedì 6 agosto ore 18.55 (andata 3-1)

Diffidati Bayer Leverkusen: Charles Aranguiz, Karim Bellarabi, Wendell

Squalificati Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay (una giornata)

Diffidati Rangers: Borna Barisic, Filip Helander, Ryan Jack

Squalificati Rangers: Glen Kamara (una giornata)

SIVIGLIA-ROMA giovedì 6 agosto ore 18.55 (gara secca Duisburg)

Diffidati Siviglia: Nemanja Gudelj

Squalificati Siviglia: nessuno

Diffidati Roma: Justin Kluivert

Squalificati Roma: Jordan Veretout (una giornata)

BASILEA-EINTRACHT FRANCOFORTE giovedì 6 agosto ore 21 (andata 3-0)

Diffidati Basilea: Omar Alderete, Eray Comert, Fabian Frei, Valentin Stocker

Squalificati Basilea: nessuno

Diffidati Eintracht Francoforte: David Abraham, Daichi Kamada

Squalificati Eintracht Francoforte: Djibril Sow (una giornata)

WOLVERHAMPTON-OLYMPIAKOS giovedì 6 agosto ore 21 (andata 1-1)

Diffidati Wolverhampton: Daniel Podence, Maximilian Kilman

Squalificati Wolverhampton: nessuno

Diffidati Olympiakos: Ousseynou Ba, Andreas Bouchalakis, Mohamed Camara, Guilherme Torres, Youssef El Arabi

Squalificati Olympiakos: Ruben Semedo (una giornata)

Il regolamento della UEFA prevede la diffida alla seconda ammonizione e la squalifica alla terza. I cartellini saranno azzerati dopo gli ottavi di finale di Europa League.