Eto’o: «Inter-Liverpool, le 5 aree chiave. Calhanoglu? I Reds lo fermino»

Samuel Eto’o, leggenda dell’Inter del Triplete, ha parlato delle aree chiave che decideranno chi tra nerazzurri e Liverpool passerà ai quarti di finale di Champions League.

VIDAL-HENDERSON – Queste le parole al Mirror Sport da parte di Samuel Eto’o, leggenda dell’Inter del Triplete, sulle aree chiave che decideranno chi tra nerazzurri e Liverpool passerà ai quarti di finale di Champions League partendo da quella tra Arturo Vidal e Jordan Henderson. «In notti come queste, l’esperienza conta moltissimo. Nessuno di questi giocatori è il più giovane o il più veloce in campo, ma ha giocato così tante partite importanti nel corso degli anni. Ci saranno periodi della partita in cui almeno una squadra avrà bisogno di calma».

DZEKO-VAN DIJK – Eto’o sul duello tra Edin Dzeko e Virgil van Dijk. «Anche alla sua età è ancora uno dei più grandi marcatori in Italia. È molto forte di testa e se l’Inter riesce a servirlo bene sarà un pericolo. Le qualità di Van Dijk sono evidenti; è uno dei migliori difensori della Champions League».

CALHANOGLU-ALCANTARA – Eto’o sulla sfida tra Hakan Calhanoglu e Thiago Alcantara. «È stato un acquisto così importante per l’Inter, è pieno di creatività e idee. Thiago avrà un ruolo importante nel contenere la creatività che ha. (Hakan, ndr) crea tanto per l’Inter, quindi è importante che il Liverpool provi a fermarlo».

SKRINIAR-MANE – Eto’o su Milan Skriniar contro Sadio Mane. «Skriniar è uno dei difensori più esperti in Italia e con tutte le qualità offensive del Liverpool avrà bisogno di quell’esperienza. Mane avrà così tanta fiducia dopo la Coppa d’Africa e avrà fame di più trofei».

LAUTARO MARTINEZ-MATIP – Eto’o sul duello tra Lautaro Martinez contro Joel Matip. «Martinez ha tanta bravura, tanta qualità e crea all’Inter. Se mostra le capacità in queste partite, sarà difficile anche per un difensore con la stessa esperienza di Matip».