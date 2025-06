Francesco Esposito, importante novità dall’allenamento dell’Inter! In campo contro l’Urawa?

In vista della seconda partita dell’Inter al Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds (sabato 21 giugno, ore 21 italiane), Francesco Pio Esposito è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo: un segnale chiaro che lo rende disponibile, quantomeno per la panchina, nella sfida in programma allo Lumen Field

RECUPERO IMPORTANTE – Il giovane centravanti di 19 anni, reduce da un problema muscolare e autore di una stagione in prestito allo Spezia culminata con 17 gol, sembra aver superato l’affaticamento che lo aveva tenuto ai box durante gli Europei Under‑21. Al contrario, per Marcus Thuram la situazione appare più delicata. Il francese ha accusato un leggero affaticamento ai flessori nel corso dell’allenamento post‑Monterrey e resterà in valutazione nei prossimi giorni. Le condizioni del giocatore verranno monitorate quotidianamente: se Thuram dovesse risultare indisponibile, il ballottaggio in attacco sarà inevitabilmente tra Lautaro Martinez e uno tra i fratelli Esposito: Sebastiano e Francesco Pio.

Inter, in infermeria ancora tanti dubbi

INDISPONIBILI IN ATTACCO – Nelle sedute di oggi e domani il tecnico Cristian Chivu, supportato dallo staff medico, valuterà le condizioni – tra gli altri- anche di Marcus Thuram. In caso di stop forzato, Pio Esposito potrebbe affiancare Lautaro dal primo minuto o partire dalla panchina. Un’opzione accolta con favore dallo staff, che punta a conservare vivacità e freschezza in attacco. Con Mehdi Taremi assente da inizio torneo, bloccato in Iran per motivi geopolitici, la rosa offensiva dell’Inter è al momento corta.