Esposito fuori da Inter-Napoli per infortunio: le sue condizioni

Esposito non sarà a disposizione di Conte per Inter-Napoli di questa sera. L’attaccante classe 2002 ha riportato un infortunio muscolare ed è quindi fuori dai giocatori in distinta per la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco il comunicato che fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Qui le formazioni ufficiali della partita.



NIENTE INTER-NAPOLI PER INFORTUNIO – “Nella giornata di oggi Sebastiano Esposito è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo aver accusato un fastidio in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana”.

Fonte: Inter.it