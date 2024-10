Esposito, l’esito degli esami prima di Empoli-Inter: la nota del club

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli in prestito all’Inter, si è infortunato e questa mattina ha svolto gli esami strumentali in vista della sfida proprio contro i nerazzurri in programma domani. Di seguito la nota del club.

DOPO GLI ESAMI – Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, secondo il comunicato ufficiale diramato dal club toscano. Gli esami strumentali, effettuati a seguito dell’infortunio, hanno confermato il problema muscolare, motivo per cui Esposito ha già iniziato il suo percorso di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico dell’Empoli. Il giovane attaccante azzurro, arrivato quest’estate per rinforzare il reparto offensivo, era atteso come una delle pedine principali nel modulo di Roberto D’Aversa. Con l’infortunio di Esposito, la squadra perde temporaneamente un elemento importante, soprattutto in vista della sfida contro l’Inter. Per la sfida imminente contro l’Inter, Esposito sarà quindi costretto a guardare i suoi compagni da bordo campo. La sua assenza obbligherà D’Aversa a ridisegnare l’attacco, puntando su Ola Solbakken al fianco di Lorenzo Colombo per garantire profondità e imprevedibilità nella fase offensiva.

Empoli, la nota del club dopo l’infortunio di Sebastiano Esposito

COMUNICATO – “Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Sebastiano Esposito hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro”.