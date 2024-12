Esposito accorcia le distanze, ma non basta: Genoa vittorioso a Empoli

Il Genoa supera l’Empoli con il punteggio di 2-1. La squadra di casa non sfrutta le opportunità avute nel primo tempo, venendo punita dai gol di Milan Badelj e Caleb Ansah Ekuban. Sebastiano Esposito segna il gol dell’1-2, dopo aver sbagliato un rigore quando le squadre si trovavano sul punteggio di 1-0 per i liguri.

PAREGGIO DEFINITIVO – L’Empoli ospita il Genoa con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il proprio vantaggio sulla zona retrocessione. Nell’arco del primo tempo, i toscani provano in più occasioni a trasformare le palle gol create in zona offensiva, ma un buon Nicola Leali impedisce alla formazione di Roberto D’Aversa di soddisfare il proprio proposito. In particolare, il portiere del Genoa è decisivo sulle conclusioni di Tino Anjorin al 31′ e Roberto Cacace al 42′. Al 46′, alba del secondo tempo, Devis Vazquez commette un errore, in fase di costruzione dal basso, che consente al Genoa di confezionare un’azione offensiva conclusasi con il gol di Milan Badelj.

L’Empoli ha subito l’opportunità per riportare il punteggio in parità, ma Sebastiano Esposito, che aveva conquistato un calcio di rigore al 52′, si fa ipnotizzare dagli 11 metri da un abilissimo Leali. I padroni di casa continuano a spingere, rendendosi pericolosi soprattutto con Lorenzo Colombo, ma la scarsa concretezza ne preclude il pareggio auspicato. Sono invece gli ospiti a trovare un’altra rete, al 68′, grazie al tocco di Caleb Ansah Ekuban su assist di un ispirato Fabio Miretti. Esposito riesce a entrare nel tabellino con il gol dell’1-2, al 75′, senza che la sua squadra riesca però a completare la rimonta. Per il Genoa si materializza una vittoria molto preziosa in chiave salvezza, trovandosi il Grifone ora a +5 sul Cagliari terzultimo che sfiderà l’Inter alle 18 all’Unipol Domus.

EMPOLI-GENOA 1-2, IL TABELLINO:

46′ Badelj (G), 68′ Ekuban (G), 75′ Esposito.