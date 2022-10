Esami per Lautaro Martinez, escluse lesioni! Sospiro di sollievo per l’Inter

Lautaro Martinez ha svolto degli esami precauzionali in merito al problema al flessore. Escluse lesioni, ottima notizia per l’Inter. Sarà Simone Inzaghi a decidere se portarlo o meno

ESAMI − Esclude lesioni o altre complicanze per Lautaro Martinez. Il Toro ha svolto degli esami precauzionali con l’Inter per capire l’entità del problema al flessore. Buone notizie. L’argentino può essere a disposizione di Inzaghi già per il match contro il Barcellona. Starà al tecnico piacentino, come riporta Sky Sport, a decidere se portarlo o meno a San Siro per il delicato incontro di domani sera in Champions League.