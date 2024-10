Esami Acerbi! Inter in emergenza ma ruota: a Berna 3 novità – CdS

Oggi Francesco Acerbi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio rimediato a Roma. Intanto, Inzaghi prepara alcune novità per la sfida a Berna tra Young Boys e Inter.

ESAMI – L’Inter è chiaramente in emergenza. Dopo Hakan Calhanoglu, il quale ha fatto gli esami ieri in mattinata, oggi toccherà ad Acerbi sottoporsi a degli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio rimediato domenica sera all’Olimpico contro la Roma, che lo ha costretto al cambio dopo appena ventotto minuti. Insomma, i nerazzurri sorridono dal punto di vista dei risultati, ma meno per quanto riguarda la tenuta fisica. Non solo Calhanoglu e Acerbi ai box, ma contro lo Young Boys, domani sera, non ci sarà neanche Kristjan Asllani. Simone Inzaghi comunque farà delle rotazioni per dare spazio a chi ha giocato meno e gestire questo calendario troppo affollato da parte ravvicinate e importanti.

Young Boys-Inter, Inzaghi a Berna senza Acerbi e altri due. Ma novità

ROTAZIONI – In attesa della rifinitura che avverrà nel tardo pomeriggio sul sintetico di Berna, Inzaghi prepara qualche cambio nella sua Inter, rispetto anche alla trasferta vinta sul campo della Roma. Come riferisce il Corriere dello Sport, puntano certamente ad una maglia da titolare Taremi, Bisseck e Carlos Augusto. Spera anche Arnautovic, evidentemente. Mentre Josep Martinez dovrà ancora attendere. Il portiere spagnolo potrebbe debuttare in nerazzurro il prossimo 3 novembre contro il Venezia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno