Eriksen verso la panchina contro il Milan, Vecino probabile titolare – TS

“Tuttosport” scrive che per la sfida tra Inter e Milan è probabile che Eriksen vada in panchina a vantaggio del reintegrato Vecino.

NUMERO 8 IN VANTAGGIO – Il derby di Eriksen? Più probabilmente sarà quello di Vecino. A centrocampo c’è il ballottaggio più importante tra il danese e l’uruguaiano, riabilitato dopo il mercato e uomo che ha già deciso una stracittadina, quella del 17 marzo scorso (3-2) con Spalletti allenatore, quando giocò da trequartista. A centrocampo Conte non ha molta altra scelta perché Sensi e Borja Valero possono trovare spazio solo in panchina. Out invece Gagliardini.

SCELTE LIMITATE – L’assenza di Lautaro Martinez, squalificato, in tal senso, può avere ripercussioni anche su Eriksen: se il danese giocasse dall’inizio, Conte non avrebbe disposizione un uomo in grado di ribaltare la partita o deciderla nell’ultima mezzora, qualora il derby fosse ancora in bilico. Vecino e Barella, darebbero fisicità in mezzo al campo, dove Brozovic tornerà a impugnare la bacchetta del direttore d’orchestra.