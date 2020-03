Eriksen titolare col Napoli, serve la sua scintilla per la rimonta – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che con il Napoli Eriksen giocherà titolare. Serve la classe del danese per scardinare la difesa di Gattuso.

PARTITA D’ATTACCO – Col Napoli l’inter ritrova Handanovic, ma probabilmente sarà anche il momento di Eriksen. In ottica San Paolo le quotazioni del danese si alzano con decisione. Contro la Juventus, con ogni probabilità, si sarebbe accomodato in panchina, dando spazio a una mediana innanzitutto di corsa e dinamismo, con Barella e Vecino ad affiancare Brozovic. Ma la prospettiva era quella di disputare una gara molto fisica e, magari, un po’ più attendista. Contro i partenopei, invece, l’Inter non può permettersi di aspettare. E Gattuso ha dimostrato a San Siro di saper trovare il modo di “incartare” tatticamente il gioco nerazzurro. Solo l’ingresso di Eriksen, nell’ultimo “quarto” di gara, diede la scossa, ma non fu sufficiente per evitare la sconfitta. Facile che il Napoli intenda interpretare il ritorno allo stesso modo. E allora l’ex-Tottenham potrebbe essere l’antidoto giusto, garantendo imprevedibilità, fantasia e conclusioni in porta.