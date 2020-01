Eriksen subito convocato per Inter-Fiorentina, ma giocherà? –...

Eriksen subito convocato per Inter-Fiorentina, ma giocherà? – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che Eriksen oggi dovrebbe essere già convocato per Inter-Fiorentina. Conte ha diversi dubbi di formazione, ma il danese sarà in panchina.

PRIMA A SAN SIRO – L’Inter attende con trepidazione Christian Eriksen. Il danese dopo la firma di ieri si è allenato subito, mettendosi a disposizione di Conte. Ma non bisogna avere troppa fretta. Stasera in Coppa Italia contro la Fiorentina, a meno di sorprese, dovrebbe essere convocato. Il suo destino però è di sedere in panchina e vivere il clima partita coi suoi compagni. Un ambientamento a San Siro e al nerazzurro.