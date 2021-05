Eriksen: «Sono molto contento, l’obiettivo è vincerne un altro»

Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dalla festa scudetto dell’Inter in corso al Giuseppe Meazza dopo la vittoria contro l’Udinese.

SODDISFAZIONE – Eriksen è molto soddisfatto per il risultato raggiunto: «Sono molto contento, è stata una lunga stagione, una stagione particolare per il Covid, però sono molto contento. Ora voglio solo pensare a festeggiare, poi vedremo. Festeggiare in campo con i tifosi, ci sono mancati tanto, poi vedremo il futuro: l’obiettivo è vincere un altro scudetto. La mia carriera non è poi così lunga, anche solo un anno è tanto. Sono molto contento per quanto raggiunto, è stato difficile, ma alla fine sono contento. In italiano per i tifosi? Io arrivo primo, Inter scudetto sì (ride ndr)».