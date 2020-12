Eriksen, scocca l’ora in Inter-Shakhtar Donetsk? Ballottaggio se Barella out

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen potrebbe, a sorpresa, essere catapultato titolare in Inter-Shakhtar Donetsk. L’infortunio di Barella (vedi articolo) fa sì che il danese possa avere una chance, forse l’ultima, per guadagnarsi un futuro in nerazzurro dopo quanto successo nelle ultime settimane.

IL RILANCIO? – Christian Eriksen entra, inevitabilmente, fra le possibili opzioni per Inter-Shakhtar Donetsk. Se ne saprà di più domani, quando Antonio Conte si presenterà in conferenza stampa (vedi articolo), ma ora non ci sono più scuse. L’infortunio di Nicolò Barella, che si somma ai problemi di Arturo Vidal, li mette entrambi in forte dubbio per mercoledì: più no che sì, al momento. Dopo i due minuti finali di recupero col Bologna si è parlato tanto del danese, del suo scarsissimo minutaggio e della possibilità che lasci i nerazzurri a gennaio. Nulla di ciò può essere cancellato, sia chiaro, ma mercoledì Eriksen potrebbe avere l’ultima chance (per necessità) per prendersi l’Inter.

BALLOTTAGGIO OBBLIGATO – Dando Barella e Vidal indisponibili, con Radja Nainggolan ancora alle prese con problemi, a Conte per Inter-Shakhtar Donetsk restano due opzioni: Eriksen o Stefano Sensi. A differenza dell’ex Tottenham quest’ultimo, però, non ha fatto nemmeno la passerella del recupero col Bologna. I problemi fisici continuano a tormentarlo, pensare di vederlo titolare in una partita del genere, è difficile. La terza opzione sarebbe Alexis Sanchez, ma questo significherebbe partire con un atteggiamento ultra-offensivo: qui il motivo per cui è meglio evitare. Peraltro, mettendo il cileno con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dal 1′, non ci sarebbero cambi in attacco. Ecco perché, dando ormai Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini titolari sicuri, le opzioni si riducono. E, più per emergenza che per scelta, Conte forse sarà costretto al rilancio del grande escluso. Sperando che Eriksen, nel caso, diventi un fattore a favore e dimostri ciò che sinora all’Inter non ha ancora fatto.