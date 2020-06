Eriksen risponde, Candreva assatanato, Skriniar fa tutto – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Napoli-Inter vede tre nerazzurri sopra la sufficienza. Il migliore è Eriksen, seguito da Candreva e Skriniar.

IL MIGLIORE – Eriksen è il migliore dell’Inter e prende 7. E’ il più atteso e brinda alla prima da titolare in un big match con l’angolo che regala il vantaggio alla squadra. Bravissimo a schermare Demme, anche se questo gli toglie un po’ di lucidità in ripartenza. Nella ripresa è il più pericoloso, ma Ospina è più bravo di lui.

SPINTA COSTANTE – Voto 7 anche per Candreva. Finché ne ha gioca com un assatanato risultando una spina nel fianco della difesa del Napoli. Impegna anche Ospina che fa una grande parata, ma quella palla andava messa in mezzo.

DIFESA E ATTACCO – Skriniar prende 6,5. Prende altissimo Insigne per limitare l’estro dell’avversario al limite dell’area. Nella ripresa si fa vedere anche in attacco.