Eriksen rilanciato: dal 1′ in Inter-Benevento. Con Gagliardini e Ranocchia?

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Eriksen dovrebbe partire titolare in Inter-Benevento, domani alle ore 20.45. Dopo il gol segnato al 97′ contro il Milan il danese si candida per una maglia da titolare: come lui Gagliardini e Ranocchia. Questi gli aggiornamenti da Andrea Paventi per Sky Sport 24.

I CAMBI – Con la Juventus all’orizzonte (vedi articolo) Inter-Benevento dovrebbe prevedere qualche cambio di formazione. Andrea Paventi ne segnala diversi: «Christian Eriksen? Credo che Antonio Conte vorrà dare un po’ continuità a quel gol su punizione col Milan. Provato in quel ruolo di regista, per dare riposo a Marcelo Brozovic. Da qui all’inizio della gara possono cambiare le cose, ma Eriksen mi sembra la novità più importante. Turno di riposo anche per Stefan de Vrij, con il ritorno di Andrea Ranocchia. Ivan Perisic davanti ad Ashley Young. Giocano Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, che saranno squalificati in Coppa Italia, rimane il ballottaggio fra Roberto Gagliardini e Arturo Vidal: possibile che Gagliardini sia più avanti».