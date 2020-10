Eriksen ‘on-fire’ in Nazionale: Conte gli dà una chance in Inter-Milan?

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Conte potrebbe decidere di schierare Eriksen, dal 1′, in Inter-Milan di sabato. Il danese è apparso in buona forma, nell’impegno di ieri sera ,con la nazionale danese, trovando anche la via della rete

JOLLY – Christian Eriksen ha gonfiato il petto dal ritiro della sua Nazionale, qualche giorno fa. In un’intervista ad un’emittente televisiva, il danese ha rimarcato di non essersi mai trovato davvero in discussione, come all’Inter, nell’arco della sua carriera. L’ex Tottenham attende che il suo minutaggio in nerazzurro cresca. Ma nel frattempo ha lanciato un segnale chiaro al suo allenatore, siglando la rete del momentaneo 0-2 al 46′ di Islanda-Danimarca. L’avversario non era dei più ostici e, in tal senso, un test ben più probante arriverà mercoledì sera, quando la Danimarca affronterà l’Inghilterra nella quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Un match in cui Eriksen ritroverà tanti amici e avversari. Il danese ha voglia di imporsi con la maglia dell’Inter dopo mesi passati in naftalina per motivazioni diverse. L’ex Tottenham dovrà cominciare a tradurre in pratica e impegno quotidiano le sue parole. Antonio Conte potrebbe concedergli una chance dal primo minuto in Inter-Milan, considerando i vari indisponibili (da COVID-19) e le fatiche transoceaniche di Arturo Vidal.