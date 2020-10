Eriksen, occasione in Inter-Borussia Monchengladbach: la probabile

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Domani alle 21 si giocherà Inter-Borussia Mönchengladbach. L’esordio in Champions League per i nerazzurri sarà però una grande occasione per Christian Eriksen. Ecco le ultime

OCCASIONE – Secondo Matteo Barzaghi di “Sky Sport”: «La notizia di oggi è che giocherà Eriksen perché Sensi non è al top. Quella di domani sarà un’occasione di rilancio per tutti dopo il derby dato che la formazione sarà praticamente la stessa. Unica differenza è proprio il danese al posto di Brozovic che non è al meglio e quindi andrà in panchina. Sarà una prova importante per il danese. Vedremo quale sarà la sua risposta».

SCELTE – Questa la probabile formazione di Antonio Conte in Inter-Borussia Monchengladbach: