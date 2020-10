Eriksen o Brozovic? Dubbio amletico di Conte: la probabile di Inter-Milan

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Milan. Se in casa rossonera il dubbio riguarda l’attacco (QUI le ultime sulle possibili scelte di Pioli), i tifosi nerazzurri invece aspettano di capire se Eriksen giocherà titolare o meno

DUBBIO – Eriksen o Brozovic questo il dubbio amletico di Antonio Conte. Complici i casi di positività al Covid-19, la squalifica di Stefano Sensi e il possibile infortunio di Alexis Sanchez col Cile (QUI le ultime) la formazione dell’Inter nel derby è quasi obbligata. Da capire però la presenza o meno del danese in mezzo al campo.

FATTORE – L’unico vero allenamento per Eriksen e gli ultimi nazionali tornati a Milano ci sarà domani nella classica rifinitura della vigilia. Marcelo Brozovic – complice la squalifica con la Croazia – ha più sedute ad Appiano Gentile sulle gambe. Questo potrebbe essere un fattore nella scelta di Conte in vista di sabato oltre a un maggiore equilibrio che potrebbe garantire visto che sulle fasce agiranno due esterni offensivi come Achraf Hakimi e Ivan Perisic.

POSSIBILI SCELTE – Ecco la probabile formazione dei nerazzurri: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.