Eriksen mostra classe, Lukaku decide, Godin in sicurezza – CdS

Il “Corriere dello Sport” vota Eriksen e Lukaku come i migliori di Ludogorets-Inter. I due sono decisivi. Godin in difesa gestisce con sicurezza.

CLASSE – Eriksen merita un 7. L’euro-debutto nerazzurro è da mezzala sinistra e la prestazione è a 5 stelle. Almeno nella ripresa quando decide il match. Non sarà ancora negli schemi, ma la classe è cristallina: gioca di prima, segna l’1-0, colpisce una traversa e chiama Iliev alla grande parata.

DECISIVO – Voto 7 anche per Lukaku. Entra per dare più peso all’attacco e decide il match: sua la sponda per l’1-0 e con freddezza firma il rigore che archivia il discorso qualificazione. E’ a 22 centri nel 2019-20.

SICURO – Godin prende 6,5. Trasloca sul centro-sinistra e controlla senza correre troppi rischi. Gioca molti palloni e vince parecchi duelli contro avversari “teneri” per uno con la sua bravura in marcatura.