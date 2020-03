Eriksen out in Juventus-Inter? Vecino-Barella avanti, tentazione Conte

Eriksen parte da sfavorito nel ballottaggio con Matias Vecino e Nicolò Barella, in vista di Juventus-Inter. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi per SkySport24, in realtà non ci sono molti dubbi con il danese che dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito le ultime novità da Appiano Gentile

CONTE VERSO LA JUVENTUS – Difficile pensare a un campione come Christian Eriksen in panchina, ma si va verso questa scelta in ottica Juventus-Inter. Il danese, ad oggi, rappresenta solo una tentazione e non un vero e proprio ballottaggio. Brozovic non si tocca, mentre Vecino e Barella sono in vantaggio come interni. L’ex Tottenham ha lavorato bene in queste settimane di stop e rinvii, però parte dietro nelle attuale gerarchie. L’unico vero dubbio è in difesa (qui le ultime).