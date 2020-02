Eriksen in panchina, con la Lazio può essere un jolly – TS

“Tuttosport” sottolinea come Eriksen possa essere un’opzione importante per Conte nel finale di partita contro la Lazio.

OPZIONI IN PANCHINA – Come una partita di Champions. E stavolta, a differenza di quanto accaduto – tanto per fare un esempio – a Barcellona e a Dortmund, Antonio Conte avrà una panchina all’altezza della situazione. Oltre ad Alexis Sanchez (infortunato quando l’Inter ha giocato in Germania, in campo al Camp Nou, ma lì mancava Lukaku), l’allenatore potrà contare – a meno di ribaltoni dell’ultima ora – in Christian Eriksen.

JOLLY NEL FINALE – La presenza di Milinkovic-Savic nella zona di competenza del danese, consiglia l’utilizzo di Matias Vecino, però – come ha dimostrato il derby – Eriksen nell’ultima mezzora può essere un fattore importante, in attesa del momento in cui sarà arruolabile per giocare dal primo minuto. Questione di poco, considerato che l’obiettivo è portarlo al top per la gara contro la Juve a Torino, crocevia forse determinante per il campionato dell’Inter. La sfida di Roma non è da meno però, come provano gli ultimi campionati tutti vinti dalla Juve, è giusto considerare lo scontro diretto come una partita tra “outsiders” (Conte dixit). Una gara che, come sottolineato, può essere decisa dai particolari e avere un jolly come Eriksen può rivelarsi determinante.