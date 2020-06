Eriksen illumina, Lautaro Martinez Ã¨ tornato, Candreva conferma – CdS

Eriksen illumina, Lautaro Martinez è tornato, Candreva conferma – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Sampdoria premia coi voti più alti Eriksen, Lautaro Martinez e Candreva.

SBOCCIATO – Eriksen prende 7. Avvio da grande giocatore. Segna dopo 2’ ma Candreva, che fa l’assist è in fuorigioco. Conclude due volte nei primi 7’ e mette Lukaku davanti ad Audero in occasione dell’1-0 chiudendo il triangolo col belga. Trequartista puro, classe notevole e ora anche una presenza fisica e continua dentro il gioco. La squadra (e il suo allenatore…) finalmente riconosce il suo livello tecnico.

PRESENTE – Voto 7 anche per Lautaro Martinez. Un fantasma a Napoli, stavolta entra in partita con un colpo di tacco con cui spalanca la difesa doriana in occasione dell’1-0. E non basta. Segna il gol del 2-0 e si muove con i tempi giusti per 50-60 minuti, poi cala.

IN FORMA – Anche Candreva arriva al 7. Era stato il migliore dell’Inter a Napoli e anche in questa partita si muove molto e sempre con qualità. Il secondo gol è una sua idea: è lui a dare inizio all’azione lanciando Lukaku ed è ancora lui, 60 metri dopo, a rifinirla a favore di Lautaro.