Eriksen nella seconda parte di stagione è stato protagonista con la maglia dell’Inter. E – salvo sorprese – lo sarà anche nell’ultima partita stagionale contro l’Udinese a San Siro. Conte deve cambiare tutto il centrocampo e l’unica certezza sembra essere proprio il numero 24

TANTI ASSENTI – La coperta corta in mezzo al campo nell’ultima partita stagionale inizia con la squalifica di Marcelo Brozovic, che sarà solo uno dei sicuri assenti di Inter-Udinese a San Siro. Oltre al croato, in riferimento al reparto mediano del campo, Antonio Conte quasi sicuramente rinuncerà a Nicolò Barella, mentre Arturo Vidal ha qualche chance in più di presenziare alla partita (vedi articolo). Entrambi ad Appiano Gentile sono impegnati nel recupero. Il primo post-operazione al setto nasale, il secondo dopo un lungo stop.

REGISTA OBBLIGATO – I dubbi su che tipo di formazione schiererà Conte restano (vedi focus) ma c’è una certezza: Christian Eriksen sarà in campo. E verrà schierato quasi sicuramente da regista davanti alla difesa. Ai suoi lati, due maglie ancora da assegnare. Vidal non è ancora non al meglio, pertanto Matias Vecino è il favorito nel ruolo di mezzala destra al posto di Barella. Con Stefano Sensi sul centro-sinistra, pronto a interscambiarsi proprio con il danese. Entrambi sono in ballottaggio con Roberto Gagliardini, che Conte nelle ultime uscite ha schierato in tutti e tre i ruoli della mediana nerazzurra. Ma la regia dell’Inter nel finale stagionale verrà affidata a Eriksen.