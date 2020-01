Eriksen giÃ  in Inter-Fiorentina? Non escluso l’esordio in Coppa Italia – SM

Eriksen già in Inter-Fiorentina? Non escluso l’esordio in...

Eriksen già in Inter-Fiorentina? Non escluso l’esordio in Coppa Italia – SM

Condividi questo articolo

Eriksen è al CONI per ottenere l’idoneità sportiva (vedi articolo). Intanto, secondo “SportMediaset”, potrebbe non essere utopistico un esordio del danese già in Inter-Fiorentina di Coppa Italia

SUBITO INTER-FIORENTINA? – Di seguito quanto riferito dall’inviato di “SportMediaset” Marco Barzaghi: «Sembra difficile che Antonio Conte possa utilizzare Christian Eriksen già mercoledì nei quarti di Coppa Italia con la Fiorentina, ma visti i problemi di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini non è neanche da escludere».