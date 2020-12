Eriksen e Perisic cambiano di nuovo ruolo per Conte? Inter in emergenza

Eriksen e Perisic si aggiungono alla lista dei jolly di Conte in questo finale di 2020. In vista di Inter-Napoli di domani, il tecnico nerazzurro deve far fronte ad assenze importanti, soprattutto in un reparto

INFERMERIA PIENA – L’indisponibilità dei cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez, a cui potrebbe aggiungersi quella di Achraf Hakimi (almeno dall’inizio), non è di certo una bella notizia. In casa Inter si fa la conta degli assenti prima di accogliere il Napoli a San Siro. Dell’elenco fa sempre parte Matias Vecino e, salvo sorprese, anche Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti. Cinque-sei indisponibili alla vigilia di uno scontro diretto come Inter-Napoli complicano non poco i piani di un allenatore. La formazione iniziale dell’Inter, schierata con il 3-5-2, è praticamente obbligata.

JOLLY OFFENSIVI – Per Antonio Conte si tratta di un problema piuttosto difficile da affrontare in questo momento. In difesa è completo il recupero di Aleksandar Kolarov. A centrocampo quello di Stefano Sensi è una buona notizia, mentre sulle fasce si può puntare in emergenza sul jolly Danilo D’Ambrosio (vedi articolo). Resta il problema in attacco, reparto in cui Conte non ha alternative. Ecco perché Christian Eriksen e Ivan Perisic, prima di essere le prime scelte in panchina per centrocampo e fascia sinistra, saranno fondamentali come alternative in attacco. Sperando il loro ingresso nella ripresa serva per gestire il risultato, anziché ribaltarlo. Eriksen e Perisic saranno i jolly di Conte per Inter-Napoli: è la partita più importante di questo finale di 2020, bene ricordarlo.