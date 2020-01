Eriksen domani per la prima volta a San Siro. Titolare giÃ  nel derby? – GdS

Eriksen domani per la prima volta a San Siro. Titolare già nel derby? – GdS

Christian Eriksen oggi diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter che attende solamente di completare la documentazione in arrivo da Londra. Secondo la “Gazzetta dello Sport” ci sono grandi possibilità di vederlo già domani in Coppa Italia, e addirittura titolare contro il Milan.

PRIMA VOLTA – Christian Eriksen dopo aver completato oggi le visite mediche e messo la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni, oggi diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Ultimo passo per completare quella che è stata una grande operazione portata a termine dall’Inter. Antonio Conte proverà a convocarlo a San Siro già domani, per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Una corsa contro il tempo, così come riporta la rosea, per completare le ultime documentazioni e rendere Eriksen un giocatore ufficialmente nerazzurro. L’obiettivo del danese però è quello di essere pronto per una maglia da titolare già contro il Milan, nel derby del prossimo 9 febbraio ovvero subito dopo la partita di campionato contro l’Udinese.