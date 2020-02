Eriksen da valutare, Conte ha 2 opzioni per Inter-Milan: cambia modulo?

A causa di alcune indisponibilità la formazione-tipo dell’Inter di Conte dovrà ancora aspettare prima di scendere in campo. In vista di Inter-Milan, come ripreso da “Sport Mediaset”, la presenza di Eriksen dal 1′ non è certa, così come non va esclusa una modifica tattica per inserirlo gradualmente negli schemi

IPOTESI RIVOLUZIONARIA – Oltre all’incognita Samir Handanovic (vedi ultimo aggiornamento, ndr), da vedere se nel derby ci sarà anche Christian Eriksen, che avrà una settimana piena per entrare nel calcio di Antonio Conte dopo il debutto sottotono di Udine. Per Conte la buona notizia è il recupero completo di Marcelo Brozovic, sicuro del posto davanti alla difesa insieme a Nicolò Barella, ma il terzo? La scelta nel 3-5-2 ricadrà su Eriksen mezzala oppure su Matias Vecino, rientrato a tempo pieno dopo le voci di mercato di gennaio. Non è da escludere però che ci siano entrambi, con Romelu Lukaku unica punta (3-5-1-1 con Eriksen trequartista, ndr). Queste le due opzioni a cui pensa Conte in vista di Inter-Milan di domenica sera.