Eriksen chiamato all’ennesima dimostrazione in Atalanta-Inter

Che ruolo avrà Christian Eriksen in Atalanta-Inter (in programma domenica alle 15.00)? Sale l’attesa per conoscere le scelte di Conte in vista del match.

FRENATO – Christian Eriksen stenta a decollare in maglia Inter. A nove mesi dal suo arrivo, il tempo delle attese è finito, quantomeno da parte di Antonio Conte. Il tecnico continua a elogiare l’atteggiamento del danese, ma gli zero minuti concessi contro il Real Madrid suonano come una bocciatura. Dalla sosta di ottobre Eriksen le aveva giocate tutte, quasi un’ora di gioco contro Genoa e Parma, 79′ contro il Borussia Monchengladbach. Solo scampoli, invece, contro Milan e Shakhtar Donetsk. La gestione Conte del numero 24 continua ad essere illeggibile, creando confusione al giocatore e ai tifosi.

ATTEGGIAMENTO – Di sicuro l’approccio in campo di Eriksen non sostiene la sua pretesa di essere titolare sempre. Complice anche un’Inter più votata all’attacco, che accorcia molto gli spazi nella metà campo offensiva, il danese non riesce a illuminare la manovra. Viene tuttavia difficile pensare che l’Atalanta, prossima avversaria dell’Inter, scelga di chiudersi in difesa per saturare gli sbocchi offensivi. Anzi, le ultime gare dei bergamaschi mettono in luce una notevole vulnerabilità difensiva. Potrebbero forse generarsi le condizioni per esaltare il gioco di Eriksen? È giunta l’ora di dimostrare il suo contributo (come di tutta la squadra) per invertire il trend non positivo intrapreso ad ottobre.