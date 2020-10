Eriksen avanza, confermate le coppie del derby: l’11 dell’Inter in UCL – Sky

Christian Eriksen

Eriksen è il candidato numero uno per la maglia da “numero 10” per il debutto in Champions League. Come riportato da “Sky Sport”, il danese dovrebbe essere il primo – se non l’unico – cambio di Conte rispetto al derby

ULTIME DALLA VIGILIA – Il ballottaggio più importante del 3-4-1-2 dell’Inter sembra essere risolto. Christian Eriksen dovrebbe giocare titolare sulla trequarti, essendo favorito su Stefano Sensi, non al meglio. A farne le spese Marcelo Brozovic, affaticato ma comunque in gruppo. Confermato tutto il resto in difesa e sulle fasce. Le scelte di Antonio Conte ricadono dunque su Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov in difesa. Achraf Hakimi e Ivan Perisic a centrocampo. Le coppie del Derby di Milano (D’Ambrosio-Hakimi a destra e Kolarov-Perisic a sinistra) verranno riproposte in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Ancora da definire il ballottaggio in attacco, per il resto undici praticamente confermato (vedi articolo, ndr).