Eriksen a sorpresa dal 1′ in Torino-Inter, Conte ci pensa. Alternativa pronta – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen ha recuperato in tempi record dall’infiammazione e partirà regolarmente con la squadra in vista della trasferta Torino-Inter. Come riportato da “Sky Sport”, non è da escludere che Conte lo schieri dall’inizio, avendo già scelto il piano B

UNICO BALLOTTAGGIO – La notizia del giorno in casa Inter è la disponibilità di Christian Eriksen, che sta meglio e andrà a Torino con il resto della squadra come se nulla fosse. A sorpresa, però, Antonio Conte potrà anche schierarlo dall’inizio, perché il centrocampista sta meglio del previsto. A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, Conte sta pensando seriamente di puntare su Eriksen dal 1′. Nel pomeriggio di oggi, infatti, sono arrivate ulteriori assicurazioni sul suo stato di forma. Domani il provino decisivo per il numero 24 interista. In alternativa, pronto Roberto Gagliardini per giocare da mezzala sinistra nel 3-5-2 nerazzurro. Ma questo è il piano B di Conte. Il piano A prevede Eriksen titolare in Torino-Inter domani pomeriggio.