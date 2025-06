Enzo Perez: «Inter, giocatori importanti. Capiremo dove colpire»

Enzo Perez analizza la prestazione del suo River Plate contro il Monterrey. Poi il centrocampista spiega come verrà preparata la gara contro l’Inter, valida per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club.

LA PARTITA – Il River Plate non riesce a battere il Monterrey, e va a giocarsi il passaggio del turno al Mondiale per Club contro l’Inter. In merito Enzo Perez dichiara: «Abbiamo avuto qualche momento di pausa. Ce ne sono stati alcuni nei primi 15 minuti circa del primo tempo, in cui non siamo riusciti a trovare la palla. Era pressione contro pressione e dovevamo giocare velocemente a centrocampo. Ma dopo penso sia chiarissimo che abbiamo dominato la partita, nel secondo tempo eravamo praticamente in tutto il campo, quindi non li abbiamo lasciati giocare, Purtroppo, però, non siamo riusciti a vincere».

Enzo Perez, dal pari col Monterrey alla sfida con l’Inter: ecco l’umore in casa River Plate

TANTE DIFFERENZE – Nell’intervista rilasciata a TyCSports Enzo Perez prosegue: «Le partite sono diverse, così come sono diverse diverse le squadre, diversi i giocatori, diversi gli approcci, diversi anche in ogni partita che si giocherà. Li analizziamo, li vediamo. Oggi penso che sia stata una partita in cui nel primo tempo c’era poco spazio, in cui dovevamo giocare velocemente, pensare il prima possibile. Penso che la squadra abbia avuto quella volontà e quella voglia di provarci fin dal primo minuto perché sapevamo che vincendo ci saremmo qualificati».

SQUALIFICHE – Tra gli uomini indisponibili per Inter-River Plate c’è anche Enzo Perez, che in merito dichiara: «Sfortunatamente, noi tre che oggi eravamo in campo a centrocampo abbiamo ricevuto un cartellino giallo, e Kevin Castano è stato espulso. Ma sappiamo che ci sono persone esperte là fuori che non vedono l’ora di essere presenti perché abbiamo lavorato insieme. Sicuramente la formazione e i giocatori che verranno utilizzati faranno del loro meglio».

ANALISI SULL’INTER – Enzo Perezm poi, conclude analizzando l’Inter: «La prossima partita sarà contro una squadra europea che cerca di avere molto possesso palla, a volte spostando la squadra avversaria da una parte all’altra. Ma analizzeremo per capire dove possiamo danneggiarli. Sappiamo che hanno giocatori molto, molto importanti, ma cercheremo di adattare il nostro approccio al gioco per puntare alla qualificazione».