Empoli, Zanetti perde un giocatore in vista dell’Inter: il comunicato

Problemi in casa Empoli in vista della gara contro l’Inter in programma lunedì. L’allenatore Paolo Zanetti perde infatti uno dei suoi giocatori per infortunio, come comunicato dalla società.

INFORTUNIO – Problemi per Paolo Zanetti in vista della sfida tra Inter ed Empoli. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della società toscana, infatti: “Gli accertamenti eseguiti in data odierna sul calciatore Ardian Ismajli hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario“.