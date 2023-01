Empoli, Zanetti dirige doppio allenamento prima dell’Inter. Da sabato diverso

Prosegue il lavoro dell’Empoli prima della sfida di lunedì 23 gennaio contro l’Inter a San Siro. Il tecnico Paolo Zanetti oggi ha diretto un doppio allenamento.

IN ALLENAMENTO – “Dopo la doppia seduta odierna, gli azzurri domani si alleneranno al Centro Sportivo di Petroio, con inizio alle ore 15.00. La formazione di mister Zanetti sarà poi in campo al Sussidiario sabato e domenica mattina, con inizio alle ore 11.00 a porte chiuse, prima della gara di lunedì sera in casa dell’Inter”.

Fonte: empolifc.com