Empoli, un solo successo con l’Inter a San Siro! Con gol di un ex

Inter-Empoli andrà in scena oggi alle 18:45, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A TIM 2021-22 allo stadio San Siro. Un altro dato statistico in favore dei nerazzurri.

UNA SOLA VITTORIA – Inter-Empoli oggi a San Siro sarà la sfida numero trentotto tra le due squadre. La diciottesima in casa dell’Inter, con un bilancio assolutamente in favore dei nerazzurri: sedici affermazioni nerazzurre su diciassette totali, con una sola sconfitta. L’Empoli dunque è riuscita a vincere una sola volta a San Siro contro l’Inter, nel gennaio del 2004 grazie alla rete segnata da Tommaso Rocchi, ex attaccante nerazzurro.