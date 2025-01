L’Empoli sfida l’Inter, un solo dubbio: probabile formazione – TS

L’Empoli è l’avversario dell’Inter questa sera a San Siro nel match valido per la ventunesima giornata. I toscani hanno un solo vero dubbio di formazione sulla trequarti. La probabile formazione.

AVVERSARIO – Sarà l’Empoli il prossimo e imminente avversario dell’Inter in campionato. I toscani, reduce dalla sconfitta contro il Lecce al Castellani, puntano al colpo grosso al Meazza. Cosa che gli è riuscita nel gennaio del 2022, quando i nerazzurri, dopo aver vinto la Supercoppa italiana contro la Juventus al fotofinish con rete di Alexis Sanchez, caddero in casa per 1-0, a causa del gol di Tommaso Baldazi, oggi alla Roma. Dunque, l’Inter dovrà stare molto attenta, perché l’Empoli rimane una squadra insidiosa (vedi analisi sulla squadra di D’Aversa). A proposito di D’Aversa ha un solo vero dubbio di formazione in vista della partita di San Siro (clicca QUI per sapere tutte le info) e riguarda in particolare il ruolo del secondo trequartista. Ossia quello che dovrà affiancare Sebastiano Esposito e supportare Lorenzo Colombo, unico terminale offensivo. La bagarre è tra Fazzini e Liberato Cacace. Tuttosport dà per favorito l’italiano, nonostante l’ottimo momento del neo-zelandese, in gol contro il Lecce sabato scorso. Questa la probabile formazione di Inter-Empoli.

La probabile formazione di D’Aversa per Inter-Empoli

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo.