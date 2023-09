Empoli, nulla da perdere con l’Inter: le probabili scelte di Andreazzoli − TS

L’Empoli se la giocherà oggi con l’Inter, in casa propria, e proverà a strappare almeno un punto in classifica. Queste le probabili scelte di Inzaghi.

SCELTE − L’Empoli, come scritto da Tuttosport questa mattina, non avrebbe nulla da perdere contro l’Inter. Anche se lo zero in classifica pesa sulle spalle del club toscano. Aurelio Andreazzoli è tornato per cercare di rianimare le sorti della squadra fino a poco fa affidata a Paolo Zanetti. E sta ancora ragionando sulla probabile formazione da schierare in campo. Il tecnico si destreggerà tra certezze e possibili sorprese.

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Balzandi; Caputo, Shpendi.

Fonte: Tuttosport