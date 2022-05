Empoli al lavoro in vista dell’Inter: ecco il programma settimanale

Si avvicina sempre di più Inter-Empoli, gara in programma venerdì sera a San Siro. Allenamento nel pomeriggio per la squadra di Aurelio Andreazzoli.

PROGRAMMA – Allenamento pomeridiano per l’Empoli in vista della gara di venerdì sera contro l’Inter, dove mancheranno Petar Stojanovic e Valerio Verre, entrambi espulsi nell’ultima gara contro il Torino. Per gli uomini di Aurelio Andreazzoli, prima della partita di San Siro sono in programma altri due allenamenti. Ovvero domani e poi giovedì mattina. Prima della partenza per Milano.