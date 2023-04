Empoli-Inter, vendicare l’andata per interrompere il momento no

Empoli-Inter è la prima partita di questa domenica di Serie A, alle ore 12.30. Dal Castellani deve necessariamente ripartire la corsa Champions League, intesa come prossima stagione e non le semifinali di questa.

DALLA COPPA ALLA… COPPA – Empoli-Inter di oggi è indissolubilmente legata alla partita d’andata. Lo scorso 23 gennaio lo 0-1 firmato Tommaso Baldanzi avviò una serie di disastri inenarrabili in Serie A della squadra di Simone Inzaghi. Match da dimenticare, con l’espulsione di Milan Skriniar mentre in contemporanea il suo agente annunciava l’addio a parametro zero. Da lì le cose sono peggiorate in campionato, dove la vittoria manca dal 5 marzo. E, con i quindici punti restituiti (per ora) alla Juventus, si riparte dal sesto posto. Bisogna risalire, e non sarà certo facile. Ma se si vogliono vivere altre notti come quella di mercoledì scorso, in attesa dell’euroderby, servirà farlo sì o sì. Altrimenti il fallimento sarà di tutti, nessuno escluso.

TANTI (TROPPI?) CAMBI – L’Inter che va in casa dell’Empoli sarà molto diversa da quella vista col Benfica. Si preannuncia una formazione stravolta, a partire da Samir Handanovic in porta anche perché sarà squalificato mercoledì in Coppa Italia con la Juventus. E a proposito di sanzioni ieri è arrivata la – sacrosanta – grazia per Romelu Lukaku, che fra tre giorni ci sarà. Dovrebbe però giocare oggi, in coppia col redivivo Joaquin Correa. Senza Henrikh Mkhitaryan fuori per problemi personali presumibile tocchi a Roberto Gagliardini, anche se è un giocatore che all’Inter non ha più un futuro. L’Empoli di Paolo Zanetti ritrova invece uno dei suoi uomini chiave in difesa (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Empoli-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).