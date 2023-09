Empoli-Inter, ultima contro prima ma c’è da fare lo stacco netto

Empoli-Inter mette di fronte alle 12.30 di stamattina l’ultima in classifica (a zero punti e gol) contro la prima (a punteggio pieno). Al Castellani necessario però proseguire il filotto in Serie A, per tanti motivi.

STRADA DA PROSEGUIRE – Vietato pensare che Empoli-Inter sia una partita semplice. Il cambio di allenatore in settimana nei toscani, col ritorno di Aurelio Andreazzoli al posto di Paolo Zanetti, ribalta subito molti dei temi dell’incontro odierno. Inoltre, la brutta prestazione mercoledì in Champions League contro la Real Sociedad dimostra una cosa: se l’Inter fa calare l’intensità, la voglia e la fame di vincere può crearsi problemi da sola. Aver evitato la sconfitta a San Sebastian è stato un buon modo per non avere troppi problemi, ma la giusta strada va ripresa già oggi contro l’Empoli. Dimostrando che quattro giorni fa era una semplice sbavatura e ricacciando il Milan a -3 (con la Juventus a -5).

CHI GIOCA? – Empoli-Inter rivedrà quasi certamente Hakan Calhanoglu dal 1′, dopo aver saltato la Real Sociedad per un problema fisico accusato nella rifinitura. Niente seconda occasione quindi per il grande ex Kristjan Asllani, che l'ha fatto rimpiangere in Spagna. Previsti i rientri dal 1′ di Federico Dimarco e soprattutto Marcus Thuram (di certo non sarà confermato Marko Arnautovic), mentre un altro ex come Davide Frattesi spera nella prima da titolare dopo gli ottimi subentri nel 5-1 nel derby e in terra basca. Occhio alla possibilità di vedere di nuovo Benjamin Pavard, sarebbe il suo esordio in Serie A. Con Andreazzoli l'Empoli torna al 4-3-1-2, ma le novità in formazione non sono solo col modulo.