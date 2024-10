Empoli-Inter, tocca a Josep Martinez? Probabile formazione

Empoli-Inter è in programma per la giornata di domani, 30 ottobre, alle ore 18:30: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Empoli-Inter apre la settimana dei nerazzurri dopo il pareggio con rimpianti contro la Juventus. La formazione allenata da Simone Inzaghi avrà due partite sulla carta meno ostiche, con i toscani al Castellani e con il Venezia a San Siro, prima del doppio impegno dallo spessore non indifferente con Arsenal e Napoli. Il vantaggio, in questi ultimi due casi, è di affrontare entrambi gli impegni al Meazza, ma ciò non basta per disporre di alcuna sicurezza in merito. In ogni modo, ci sarà prima da pensare alla gara con la squadra allenata da Roberto D’Aversa, protagonista fino a questo momento di una stagione di assoluto rispetto.

Empoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Empoli-Inter è scontato che Inzaghi ricorra a vari cambi di formazione in vista della successiva sfida con il Venezia e del match di Champions League contro l’Arsenal. In tal senso, si paventa la possibilità che il portiere iberico Josep Martinez possa fare la sua prima apparizione con la maglia nerazzurra, ma è più probabile che ciò avvenga contro il Venezia. A centrocampo, la cabina di regia dovrebbe essere nuovamente affidata a Piotr Zielinski in attesa del ritorno in campo di Hakan Calhanoglu. In attacco avanza l’ipotesi Mehdi Taremi dal primo minuto, con uno tra i due titolari chiamato a partire dalla panchina.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.