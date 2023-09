Empoli-Inter 0-1, il tabellino della partita della 5ª giornata di Serie A

Empoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata di Serie A 2023-2024.

IL FILOTTO PROSEGUE – Cinque vittorie su cinque partite! L’Inter sbanca anche il Castellani, evitando di perdere punti contro l’Empoli ultimo in classifica a zero punti e zero gol segnati. Una partita molto più difficile del previsto, visto il cambio di allenatore nei toscani, ma che alla fine decide un ex: Federico Dimarco, a inizio ripresa con un prodigio all’incrocio. Poi nessuna sofferenza, anche se non arriva il secondo gol che avrebbe evitato qualche sofferenza. Nel finale infortunio muscolare per Marko Arnautovic a cambi finiti e chiusura in dieci. Ora è +3 sul Milan confermato ma soprattutto +5 sulla Juventus sconfitta ieri dal Sassuolo, prossimo avversario nel turno infrasettimanale mercoledì alle 20.45. Questo il tabellino di Empoli-Inter.

EMPOLI-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli (51’ Walukiewicz), Luperto, Pezzella; Marin (69’ Fazzini), Ranocchia (69’ Grassi), Maleh; Baldanzi; Shpendi (79’ Destro), Cambiaghi (79’ Cancellieri).

In panchina: Perisan, Stubljar, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Bereszynski, S. Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni (72’ de Vrij); Darmian, Frattesi (71’ Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (82’ Carlos Augusto); Thuram (81’ Sanchez), Lautaro Martinez (72’ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Klaassen, Asllani, Bisseck, Agoumé, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marcenaro (Colarossi – Cipressa; Fourneau; VAR Valeri; A. VAR Gariglio).

Gol: 51’ Dimarco.

Ammoniti: Acerbi, A. Bastoni (I), Pezzella, Maleh (E).

Recupero: 0’ PT, 5’ ST.