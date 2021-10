Empoli-Inter 0-2, il tabellino della partita della 10ª giornata di Serie A

Empoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la decima giornata di Serie A 2021-2022.

FINALMENTE TRANQUILLA! – L’Inter torna a vincere senza subire gol, non accadeva dalla prima giornata. È ancora l’uomo della provvidenza contro l’Empoli, Danilo D’Ambrosio, a decidere la sfida: alla sua prima da titolare in stagione salva un tiro destinato in gol, poi segna lui lo 0-1 su grande assist di Alexis Sanchez. Dell’ex Federico Dimarco il punto della tranquillità a metà ripresa, poi porta finalmente inviolata. Toscani in dieci da inizio secondo tempo, espulso Samuele Ricci per un fallaccio ai danni di Nicolò Barella. Confermato il -7 dal Milan in attesa di Napoli-Bologna domani. Questo il tabellino di Empoli-Inter.

EMPOLI-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (82′ Fiamozzi), Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski (68′ Asllani), Ricci, Bandinelli (68′ Henderson); Bajrami (57′ Haas); Cutrone (68′ Mancuso), Pinamonti.

In panchina: Ujkani, Marchizza, Stulac, La Mantia, Tonelli, Baldanzi, Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij (80′ Kolarov), A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (72′ Vecino), Gagliardini (84′ Sensi), Dimarco; Lautaro Martinez (84′ Dzeko), Sanchez (72′ Correa).

In panchina: I. Radu, Dumfries, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Skriniar.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato)

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Valeriani – Mastrodonato; Di Martino; VAR Valeri; A. VAR Galetto)

Gol: 34′ D’Ambrosio, 66′ Dimarco

Espulso: Ricci (E) al 52′ per grave fallo di gioco

Ammoniti: de Vrij, Brozovic, Gagliardini (I), Luperto (E)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST